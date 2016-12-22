Российский военный погиб в аварии в Армении

Военнослужащий российской военной базы в городе Гюмри погиб в результате автомобильной катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По данным ведомства, на рассвете 26 июня 32-летний Владислав Куликов на своем автомобиле столкнулся с прицепом припаркованного грузовика. В результате ДТП он погиб на месте, еще один человек госпитализирован.

Как сообщает «Интерфакс», пресс-служба Южного военного округа подтвердила эту информацию, отметив, что авария произошла во внеслужебное время.

В середине августа прошлого года российский военнослужащий базы в Гюмри утонул в озере Севан. Чуть позже судмедэкспертиза в Армении установила, что погибший умер от внутреннего кровотечения.