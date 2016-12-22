Суд оштрафовал мужчину за перенос росгвардейца по метро

Суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти Исляма Малекова, который поднял и пронес по вестибюлю метро сотрудника Росгвардии. Ему назначили штраф 20 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

В начале мая появилось видео, на котором Малеков схватил сотрудника Росгвардии и пронес его по вестибюлю станции метро «Сухаревская» несколько метров. Нарушителя остановили коллеги правоохранителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следователей, молодой человек «умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности» по охране общественного порядка.

Суд отказался отправлять Малекова под домашний арест и отпустил его под подписку о невыезде.

Как рассказал пострадавший, Малеков не нанес физического вреда, однако причинил моральный ущерб, выложив в интернет видео. По словам росгвардейца, молодой человек извинился перед ним, однако сделал это «неискренне».

Сам Малеков заявил, что перепутал потерпевшего сотрудника Росгвардии со своим знакомым.