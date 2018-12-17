ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских

ФСБ России пресекла деятельность нелегальной группировки, которая восстанавливала боевые свойства оружия гражданского образца, изготавливала боеприпасы в двух подпольных мастерских и продавала их. Об этом сообщается на сайте службы.

Была прекращена деятельность двух ​нелегальных мастерских. «В Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях задержаны организатор криминального бизнеса и активные члены преступной группы», — уточняется в сообщении.

В ФСБ сообщили, что в местах проживания и работы задержанных были найдены взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства инициирования взрыва.

После экспертиз изъятого вооружения в отношении членов преступной группировки примут решение о возбуждении уголовных дел.