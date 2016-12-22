ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново

ФСБ пресекла в городе Кинешма Ивановской области деятельность лиц, которые модернизировали гражданские образцы оружия в боевые аналоги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным силовиков, модернизация проводилась в подпольных мастерских с помощью специального оборудования и инструментов. В результате оперативно-разыскных мероприятий были изъяты самодельный автомат, изготовленный из частей АК-103, более 20 охотничьих патронов, а также предметы, похожие на пистолет-пулемет «Узи», пистолет ПМ, револьвер наган, комплектующие оружия и порох.

Видео: ФСБ РФ

В отношении членов преступной группы возбуждены дела по ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК России. Устанавливается их возможная причастность к совершению других преступлений.

В начале октября ФСБ раскрыла преступную группу, изготовляющую самодельное оружие в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. У них изъяли 36 самодельных взрывных устройств, 19 единиц огнестрельного оружия и более 1,3 кг взрывчатого вещества.