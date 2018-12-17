В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания

В результате частичного обрушения кровли в производственном здании в подмосковном Дзержинском пострадали люди, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Оперативная группа выехала на место. Производственное здание одноэтажное, там частичное обрушение кровли. По предварительным данным, есть пострадавшие», — пояснили в ведомстве. Число пострадавших уточняется.

В МЧС добавили, что ЧП произошло в промзоне на улице Академика Жукова, дом 2. Площадь обрушения составила 170 кв. м. Позже в ведомстве сообщили о погибшем. «Пять человек пострадали, один из них погиб. Под завалами могут быть еще два человека», — сообщили в областном главке МЧС.

В ГСУ СК по Московской области заявили РБК, что на месте идет разбор завалов, организована проверка.

На сайте подмосковного главка МЧС уточняется, что обрушение произошло в здании на территории, принадлежащей ООО «Техногрупп». «У нас сейчас экстренное совещание, все руководство там», — сообщили РБК в компании ООО «Техногрупп».