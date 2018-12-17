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VEON $3,5 (+38,89%) прогноз Sova capital к 04.12.19 Купить
Транснефть ₽202 000 (+19,95%) прогноз Raiffeisen Research к 12.12.19 Купить
Biogen $395 (+22,39%) прогноз UBS к 12.12.19 Купить
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В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания

В результате частичного обрушения кровли в производственном здании в подмосковном Дзержинском пострадали люди, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Оперативная группа выехала на место. Производственное здание одноэтажное, там частичное обрушение кровли. По предварительным данным, есть пострадавшие», — пояснили в ведомстве. Число пострадавших уточняется.

В МЧС добавили, что ЧП произошло в промзоне на улице Академика Жукова, дом 2. Площадь обрушения составила 170 кв. м. Позже в ведомстве сообщили о погибшем. «Пять человек пострадали, один из них погиб. Под завалами могут быть еще два человека», — сообщили в областном главке МЧС.

В ГСУ СК по Московской области заявили РБК, что на месте идет разбор завалов, организована проверка.

На сайте подмосковного главка МЧС уточняется, что обрушение произошло в здании на территории, принадлежащей ООО «Техногрупп». «У нас сейчас экстренное совещание, все руководство там», — сообщили РБК в компании ООО «Техногрупп».

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При обрушении строящегося ТЦ в Москве погиб рабочий

В конце ноября на юго-западе Москвы обрушилась конструкция строящегося торгового центра у станции метро «Саларьево». В результате погиб рабочий, еще двое пострадали.

Теги: ЧП, обрушение, Московская область
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