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Власти Германии выплатят компенсацию эвакуированным перед Второй мировой
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Власти Германии выплатят компенсацию эвакуированным перед Второй мировой
Общество, 10:22
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Власти Германии выплатят компенсацию эвакуированным перед Второй мировой

Правительство ФРГ согласилось выплатить разовые компенсации евреям, которые были эвакуированы из нацистской Германии в детском возрасте и больше никогда не видели своих родителей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на организацию Клеймс Конференс, которая занимается материальными претензиями евреев к Германии.

Отмечается, что размер компенсации составит €2,5 тыс. Эта сумма будет выплачена евреям, которых перед началом Второй мировой войны эвакуировали из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши в Великобританию (операция «Киндертранспорт»).

По данным Клеймс Конференс, на сегодняшний день в живых остались около 1 тыс. эвакуированных, половина из них до сих пор проживают в Великобритании. «Выплаты представляются символическим признанием их страданий», — завил представитель организации Грег Шнайдер. Он добавил, что почти у всех этих людей родители погибли во время холокоста, что привело к психологическим проблемам.

В конце ноября опрос телеканала CNN показал, что в Европе начинают забывать о холокосте. Выяснилось, что треть европейцев ничего не знают о холокосте или знает мало. О нем никогда не слышал в среднем один из 20 опрошенных.

Теги: история , Германия , евреи , массовая эвакуация
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