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Опрос CNN показал сокращение числа знающих о холокосте европейцев
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Опрос CNN показал сокращение числа знающих о холокосте европейцев
Общество, 15:05
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Опрос CNN показал сокращение числа знающих о холокосте европейцев

В Европе начинают забывать о холокосте, следует из данных опроса, проведенного британским социологическим агентством ComRes для CNN.

Треть европейцев, принявших участие в исследовании, ничего не знает или знает мало о холокосте. В среднем один из 20 опрошенных никогда не слышал о холокосте. Особенно неосведомленность заметна среди молодого населения Франции: каждый пятый респондент в возрасте от 18 до 34 лет в этой стране заявил, что никогда не слышал об этом. В Австрии ничего не знают о холокосте 12% опрошенных молодых людей.

Примерно половина опрошенных европейцев заявила, что знает о холокосте «достаточно много», хорошо знаком с темой каждый пятый.

При этом участники исследования отметили важность памяти о холокосте: две трети европейцев считают, что это позволит не допустить подобных событий в будущем. Особенно заметно это настроение в Польше: там такой точки зрения придерживаются 80% опрошенных. Также по мнению половины опрошенных европейцев, память о холокосте позволяет бороться с антисемитизмом.

Треть опрошенных считает, что Израиль использует холокост для продвижения собственных целей. Столько же респондентов не поддержали эту точку зрения, еще треть никак не ответила на этот вопрос.

Около 40% участников опроса отметили растущую проблему антисемитизма в их странах: респонденты считают, что евреи подвергаются риску насилия, и призывают правительства активнее бороться с антисемитизмом. Около 28% опрошенных считают, что антисемитские настроения в их странах вызваны действиями Израиля, 18/% — поведением евреев.

Всего агентство ComRes опросило более 7 тыс. человек по всей Европе, среди них — более тысячи в Австрии, Германии, Франции, Великобритании, Венгрии, Польше и Швеции.

Теги: Израиль , холокост , Опрос
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