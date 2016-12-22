В Омской области восемь депутатов лишили мандатов из-за сокрытия доходов

В Омской области после прокурорской проверки восемь депутатов лишили мандатов за нарушение закона о противодействии коррупции. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Так, прокуратура установила, что депутаты Ачаирского, Иртышского, Калининского, Комсомольского, Покровского сельских поселений и Омского муниципального района в определенный срок не предоставили сведений о доходах и имуществе за 2017 год.

«Указанное свидетельствует о нарушении названными лицами требований законодательства о противодействии коррупции», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре Омской области подчеркнули, что проинформировали депутатов о принятом по итогам проверки решении о досрочном сложении их полномочий.