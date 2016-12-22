ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 66,24 EUR Нал. 75,99 75,02 USD Бирж. 66,63 -0,13 EUR Бирж. 75,40 -0,07 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3343,00 -3,50 IMOEX 2368,33 +0,11% RTSI 1119,57 +0,27% Brent 60,40 -0,40% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
В Греции произошел взрыв у здания телеканала
Лента новостей
Власти Германии выплатят компенсацию эвакуированным перед Второй мировой 10:22, Общество В Омской области восемь депутатов лишили мандатов из-за сокрытия доходов 10:13, Общество Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева 10:10, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 10:05, РБК и EXMO В Греции произошел взрыв у здания телеканала 09:53, Общество В транспортной прокуратуре назвали возможную причину жесткой посадки МИ-8 09:43, Общество Как будут праздновать Рождество в Москве 09:33, РБК и Путешествие в Рождество Актера Джеффри Раша вновь обвинили в непристойном поведении 09:12, Общество Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи 09:08, Общество Чему можно научить свой умный дом 09:03, РБК и «Ингосстрах» Александр Головин получил первую в карьере красную карточку 08:40, Спорт Ночь на 17 декабря стала для Москвы самой морозной с начала зимы 08:36, Общество В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27 08:34, Общество За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 08:30, РБК и Barilla Глава «ВымпелКома» назвал риски для развития 5G в России 08:26, Технологии и медиа Принуждение к уважению: чем опасны новые ограничения свободы информации 08:16, Мнение Бизнес на «мимими»: как продавать милые безделушки на ₽350 млн в год 08:16, Свое дело США отказались от учений в Арктике из-за состояния 40-летнего ледокола 08:13, Политика Новогодние инвестиции: в какие компании вложиться перед праздниками 08:09, Quote Госдума предложит ограничить вложения россиян в краудфандинговые проекты 08:00, Финансы Цифровая трансформация транспорта в России: быстрее, удобнее, надёжнее 07:40, РБК и ГТЛК В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин 07:27, Общество Radisson будет управлять отелем НОВАТЭК Михельсона и Тимченко 07:00, Бизнес WP раскрыла доказательства вмешательства России из доклада для сената США 06:53, Политика Президент Ирака отказался от гражданства Великобритании 06:37, Политика Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 06:30, РБК и «Билайн» Бизнес Глава правительства Сахалинской области подала в отставку 06:05, Политика Mediascope раскрыла данные о российской аудитории сайтов для взрослых 06:00, Технологии и медиа
В Греции произошел взрыв у здания телеканала
Общество, 09:53
0
В Греции произошел взрыв у здания телеканала

Неустановленное взрывное устройства было приведено в действие у здания греческого телеканала Skai в городе Пирей неподалеку от Афин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается, инцидент произошел возле здания, где расположены радио и телевизионный канал Skai, а также редакция газеты Kathimerini. Примерно за 45 минут до происшествия позвонил неизвестный и сообщил, что произойдет взрыв. Сотрудники были эвакуированы, полиция оцепила здание. В результате инцидента никто не пострадал, при этом был нанесен материальный ущерб, в частности взрывной волной были выбиты окна.

Издание отмечает, что, по данным полиции, для изготовления устройства было использовано около 5 кг взрывчатого вещества. Предположительно, злоумышленников, осуществивших взрыв, было двое. Они оставили сумку с бомбой и покинули место происшествия, однако попали на запись камер видеонаблюдения.

В конце августа в греческом Пирее произошел взрыв в офисном здании. Неизвестный подъехал к нему на автомобиле и оставил взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал, однако зданию и припаркованным рядом автомобилям был нанесен ущерб.

Теги: взрыв , Греция , телеканал
Главное
Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева Общество
Материалы по теме
Здания Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за звонка о бомбе Общество
В греческом городе Пирей произошел взрыв Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter