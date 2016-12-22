В Греции произошел взрыв у здания телеканала

Неустановленное взрывное устройства было приведено в действие у здания греческого телеканала Skai в городе Пирей неподалеку от Афин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается, инцидент произошел возле здания, где расположены радио и телевизионный канал Skai, а также редакция газеты Kathimerini. Примерно за 45 минут до происшествия позвонил неизвестный и сообщил, что произойдет взрыв. Сотрудники были эвакуированы, полиция оцепила здание. В результате инцидента никто не пострадал, при этом был нанесен материальный ущерб, в частности взрывной волной были выбиты окна.

Издание отмечает, что, по данным полиции, для изготовления устройства было использовано около 5 кг взрывчатого вещества. Предположительно, злоумышленников, осуществивших взрыв, было двое. Они оставили сумку с бомбой и покинули место происшествия, однако попали на запись камер видеонаблюдения.

В конце августа в греческом Пирее произошел взрыв в офисном здании. Неизвестный подъехал к нему на автомобиле и оставил взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал, однако зданию и припаркованным рядом автомобилям был нанесен ущерб.