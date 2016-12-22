В греческом городе Пирей произошел взрыв в офисном здании. Об этом сообщает ​Афинско-Македонское агентство новостей со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 2:00 по местному времени (совпадает с московским). К зданию подъехал автомобиль, после чего неизвестный вышел из машины и положил взрывное устройство. На место происшествия прибыли саперы, полиция заблокировала район.

В результате зданию был причинен сильный материальный ущерб, а также повреждены припаркованные рядом автомобили. Никто не пострадал.

Как сообщает издание Proto Thema, в здании находится офис адвоката Григориоса Тимагениса. Он занимается делами, связанными с морским правом, а также является арбитром в Морской торговой палате Греции и в Международной торговой палате.