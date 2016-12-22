В транспортной прокуратуре назвали возможную причину жесткой посадки МИ-8

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 мог стать резкий порыв ветра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной транспортной прокуратуры.

«Исходя из анализа поступающей информации, одной из возможных причин произошедшего могли стать погодные условия», — сказал собеседник агентства, добавив, что вертолет могло закружить сильным порывом ветра.

Так, по данным транспортной прокуратуры, во время зависания перед приземлением Ми-8 произошло его резкое вращение в левую сторону, после чего он опрокинулся на правый борт.

В ведомстве подчеркнули, что это является лишь одной из возможных причин, следствие в настоящий момент рассматривает другие причины происшествия.

О том, что в промышленной зоне города Кедровка Томской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку стало известно 16 декабря. В результате происшествия пострадали три человека, они были госпитализированы. Всего на борту находились 25 человек, из них 22 — вахтовики, еще трое — члены экипажа.