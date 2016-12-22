Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском, в результате три человека пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Вертолет совершил жесткую посадку в промышленной зоне города Кедровка. Всего на борту было 25 человек, 22 из них — вахтовики, остальные — экипаж», — сообщили в пресс-службе.
Три человека получили травмы легкой степени тяжести, их направили в больницу для осмотра. Причины инцидента устанавливаются.
По данным источника «Интерфакса», вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что авария произошла при заходе на посадку, передает ТАСС. Источник агентства в экстренных службах указал, что у вертолета сломалась стойка шасси.
В феврале в Томской области в 100 км от города Стрежевого при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. В результате погибли два члена экипажа, четыре человека пострадали. СК возбудил уголовное дело.