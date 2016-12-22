ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,15 66,32 EUR Нал. 76,22 75,26 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3326,57 +30,27 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области
Лента новостей
В результате ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали десять россиян 11:34, Общество Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области 11:13, Общество Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана 11:05, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 10:47, РБК и Путешествие в Рождество Александр Овечкин установил личный рекорд в НХЛ 10:46, Спорт СК заявил об опасности обрушения после взрыва газа в доме в Вологде 10:36, Общество В штате Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными 10:17, Общество ЦИК отметила высокую явку на повторных выборах в Приморье 09:44, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09:43, РБК и Thomson Reuters Два человека погибли при пожаре в общежитии в Подмосковье 08:58, Общество Украинские СМИ узнали о роли Порошенко и Парубия в «спасении» собора УПЦ 08:52, Политика Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 08:29, РБК и Barilla Глава МВД США отверг обвинения в растрате бюджетных средств 08:21, Общество Из Китая в Москву вылетели более 280 туристов «Жемчужной реки» 07:54, Общество Отец стрелка из Страсбурга заявил о попытках отвратить сына от ИГ 06:57, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 06:43, РБК, Jardin и Greenfield Избирком обнародовал первые данные о явке на выборах главы Приморья 06:12, Общество Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии 05:27, Политика В Башкирии жертвами пожара стали трое детей 04:11, Общество США посоветовали ФРГ прислушаться к соседям по «Северному потоку-2» 03:53, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 03:40, РБК и Huawei В Португалии разбился медицинский вертолет 03:14, Общество Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года 02:51, Общество В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек 01:35, Общество В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 01:21, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 00:40, РБК и Экспострой на Нахимовском МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве 00:34, Общество На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля 15 дек, 23:47, Общество
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области
Общество, 11:13
0
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском, в результате три человека пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Вертолет совершил жесткую посадку в промышленной зоне города Кедровка. Всего на борту было 25 человек, 22 из них — вахтовики, остальные — экипаж», — сообщили в пресс-службе.

Три человека получили травмы легкой степени тяжести, их направили в больницу для осмотра. Причины инцидента устанавливаются.

По данным источника «Интерфакса», вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что авария произошла при заходе на посадку, передает ТАСС. Источник агентства в экстренных службах указал, что у вертолета сломалась стойка шасси.

В феврале в Томской области в 100 км от города Стрежевого при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. В результате погибли два члена экипажа, четыре человека пострадали. СК возбудил уголовное дело.

Теги: Вертолет , жесткая посадка , Томская область , Сибирь
Главное
США посоветовали ФРГ прислушаться к соседям по «Северному потоку-2» Политика
Главное
США посоветовали ФРГ прислушаться к соседям по «Северному потоку-2» Политика
На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля Общество
В Приморье стартовали повторные выборы губернатора Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter