На Москву опустился характерный для Сибири «морозный» туман

На Москву опустился «морозный» туман, в результате чего видимость на дорогах составляет от 600 м до 1000 м. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Происходит вымерзание водяного пара из атмосферы в результате резкого понижения температуры», — написал он, отметив, что такое явление характерно для климата Сибири и Дальнего Востока.

Накануне ГУ МЧС Москвы предупредило, что в столице с вечера 16 декабря до второй половины 17 декабря ожидается туман, гололедица и изморось. При этом в МЧС добавили, что видимость будет составлять 200-700 м.

По данным центра «Фобос», в ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до минус 17 градусов, а в области местами до минус 24 градусов. Синоптики отметили, что эта ночь может стать самой холодной с начала зимы.