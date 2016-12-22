МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

В Москве вечером 16 декабря, а также ночью и в первой половине 17 декабря ожидаются туман, изморозь и гололедица. Соответствующее предупреждение размещено на сайте столичного ГУ МЧС.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам — пользоваться светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.

По данным центра погоды «Фобос», в ночь на 17 декабря в Москве температура понизится до минус 17 градусов, по области местами ожидается до минус 24 градусов. Эта ночь в Москве может стать самой холодной с начала зимы, отметили синоптики.

Ранее в центре «Фобос» сообщили РБК, что похолодание сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели.