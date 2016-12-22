В Петербурге задержали главу дагестанской «дочки» «Газпром межрегионгаза»

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан в рамках расследования трех уголовных дел. В начале ноября силовики проводили обыски в компании, в том числе в кабинете Анастасова

Владимир Анастасов (Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Махачкала»)

Правоохранители задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РБК источник в правительстве Дагестана.

Собеседник РБК рассказал, что Анастасова прошедшей ночью доставили в Махачкалу и поместили в изолятор. Накануне он в течение пары недель находился в командировке. Пока его обязанности временно исполняет замглавы компании по реализации Руслан Магомедов. В пресс-службе ГУ МВД Республики Дагестан сообщили РБК, что не владеют информацией о задержании.

Позднее в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Махачкала» подтвердили РБК задержание Анастасова, оно прошло в одном из медицинских учреждений Петербурга за 20 минут до плановой операции. После этого его отвезли в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда он был доставлен в Махачкалу.

​«Прежде Анастасов не получал повесток от правоохранительных органов и не находился под действием ограничительных мер в отношении свободы передвижения. В настоящее время не располагаем информацией о предъявлении Владимиру Анастасову обвинения и избрании в отношении него меры пресечения», — сказали РБК в пресс-службе компании.

Источник ТАСС сообщил, что гендиректора задержали в рамках расследования трех уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК).

Источник отмечает, что с августа по сентябрь 2018 года должностные лица дагестанской «дочки» «Газпром межрегионгаза» начислили на счета 35 абонентов в селе Уллубий-аул долги в размере от 167 до 460 тыс. руб., нанеся ущерб компании в 11 млн руб.

В начале ноября источник РБК сообщал, что в кабинете Анастасова в здании компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводятся обыски. Следователи МВД и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли электронные носители и документы. Позднее в самой компании подтвердили РБК проведение следственных действий. Тогда же сообщалось о задержании самого Анастасова, однако официальный представитель «Газпром межрегионгаза» сообщал РБК, что эти данные не соответствуют действительности.

В феврале силовики также проводили обыски в «Газпром межрегионгаз Махачкала» по делу, возбужденному еще в 2013 году после инвентаризации в дагестанском филиале «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Владимир Анастасов возглавил дагестанскую «дочку» «Газпром межрегионгаза» в октябре 2017 года, ранее он был главой «Газпром межрегионгаз Нальчик» и «Газпром газораспределение Нальчик».