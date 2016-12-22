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ДНР заявила о столкновении с украинскими разведчиками
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ДНР заявила о столкновении с украинскими разведчиками
Политика, 17:50
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ДНР заявила о столкновении с украинскими разведчиками

Украинские разведчики пытались приблизиться к позициям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на севере, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По словам Безсонова, попытку предприняли в ночь на 16 декабря «две диверсионно-разведывательные группы ВСУ». «Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника, затянули в ловушку и огнем из стрелкового оружия заставили его… отказаться от выполнения задачи», — заявил он.

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Как утверждает представитель народной милиции, ранения получили пятеро украинских военных.

Украинская сторона пока не комментировала информацию.

14 декабря заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о приведении всех воинских частей самопровозглашенной республики в боевую готовность из-за угрозы наступления украинской армии. Ранее он заявлял, что ВСУ планирует наступление на мариупольском направлении. Как утверждают в ДНР, Киев планирует задействовать для поддержки наступления боевые корабли.

Теги: ДНР , разведчики
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