В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

Сотрудники полиции задержали семерых участников акции «Марш за мир. Против насилия» у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом РБК сообщил один из организаторов мероприятия Олег Еланчик.

«Полиция задержала молодого человека в желтом жилете, видимо, по аналогии с французскими событиями. Еще взяли парня с плакатом, и мужчину, участвовавшего ранее в пикетах в поддержку Олега Сенцова. Кроме того, задержали несколько участников «бессрочного протеста» (акция против пенсионной реформы. — РБК), когда они уже ушли от здания ФСБ и были возле «Детского мира», — рассказал Еланчик. По его словам, задержанных доставили в ОВД по Мещанскому району.

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно». «Подходили к конкретным людям, причем все стояли спокойно, не было каких-либо нарушений, громкоговорителей. С плакатом стоял только один молодой человек, но в отдалении от всех собравшихся», — пояснил Гозман.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что информация о задержаниях им не поступала.

Олег Еланчик пояснил, что акция проходила в формате собрания и не требовала согласования. На странице мероприятия в Facebook говорится, что акция, посвященная «антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны», должна было пройти по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, однако власти Москвы предложили перенести ее на окраину города.

Один из организаторов сегодняшней акции — 77-летний правозащитник Лев Пономарев — был арестован 5 декабря на 16 суток за пост в Facebook с призывом прийти на несогласованную акцию протеста, состоявшуюся в Москве 28 октября.