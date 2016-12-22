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В России за девять месяцев выявили 52 млн бутылок нелегального алкоголя
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В России за девять месяцев выявили 52 млн бутылок нелегального алкоголя
Общество, 13:25
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В России за девять месяцев выявили 52 млн бутылок нелегального алкоголя

За девять месяцев 2018 года из нелегального оборота было выведено более 52 млн бутылок алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина.

«Во многом это связано с тем, что регионы получили дополнительные инструменты для наведения порядка на розничном рынке», — отметил он. По словам Алешина, легализация алкоголя является для регионов одним из важных экономических вопросов после введения Минфином нового подхода к распределению акцизов и постановки их в прямую зависимость от объема проданного алкоголя. Также регионы получили полномочия по проведению проверок и привлечению нарушителей к ответственности, добавил он.

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По словам Алешина, большой проблемой для рынка алкоголя является использование медицинского спирта как основы для нелегального производства. «Производители не платят за него акциз, поэтому его производство и оборот находятся вне контроля нашей службы», — сказал он. Еще одной проблемой является рост нелегального производства пива и низкий уровень его качестве, указал глава ведомства.

Розничные продажи легальной продукции за девять месяцев выросли на 3,7%, до 72,9 млн декалитров.

В сентябре Алешин говорил, что власти разработали новый комплекс мер для борьбы с нелегальным алкоголем. В частности, речь идет о запрете свободного оборота спиртосодержащих антисептиков.

Теги: алкоголь , Росалкогольрегулирование
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