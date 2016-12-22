В результате ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали десять россиян

В результате ДТП с рейсовым автобусом под Цюрихом пострадали десять россиян, все они госпитализированы. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Швейцарии.
Указывается, что дипмиссия находится в контакте с полицией и медицинскими учреждениями.
Полиция кантона Цюрих сообщает, что в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Генуи в Дюссельдорф, погиб один человек, еще 44 пострадали. Отмечается, что автобус «по неизвестным причинам» врезался в стену.
Из-за аварии была заблокирована трасса A3W.
Издание Blick пишет, что оператором автобуса была немецкая компания Flixbus. Ее представитель подтвердил, что автобус ее местного партнера попал в аварию. Всего в транспортном средстве находились 45 пассажиров и два водителя.
В конце августа в результате ДТП в турецкой провинции Анталья пострадали 11 россиян. Они получили ушибы и переломы. Автобус, на котором 25 россиян ехали в аэропорт, врезался в грузовик.