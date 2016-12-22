СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 под Томском

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области, при которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, Ми-8 вылетел из села Прохоркино в село Александровское Томской области 12 февраля. В 14:46 по местному времени (10:46 мск) произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка вертолета. Ми-8 был обнаружен с воздуха примерно в 80 км от села Александровское. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и три пассажира. В результате ЧП погибли два члена экипажа.

О том, что вертолет загорелся при жесткой посадке под Томском, сообщило краевое ГУ МЧС России. Изначально сообщалось об отсутствии погибших и шести пострадавших. Позже спасатели сообщили, что в результате жесткой посадки погибли два члена экипажа. В сообщении на сайте регионального МЧС говорится, что четверо пострадавших на вертолете доставлены в Стрежевой. По данным пресс-службы министерства, Ми-8 выполнял санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в Стрежевой.