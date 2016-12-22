СК заявил об опасности обрушения после взрыва газа в доме в Вологде

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после взрыва газа в жилом доме в Вологде. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.
Указывается, что сохраняется опасность обрушения конструкций дома. К осмотру места ЧП были привлечены эксперты.
По данным СК, около 90 жителей дома были эвакуированы и размещены в помещениях школы. Всего в результате взрыва погиб один человек, трое пострадали.
ТАСС со ссылкой на мэра Вологды Сергея Воропанова уточняет, что из-за взрыва произошло разрушение технического верхнего этажа — кирпичной кладки, в результате чего перекрытие упало в квартиру и внутренняя кирпичная стена оказалась повреждена. Воропанов добавил, что в доме, где взорвался газ, недавно проводилась проверка. Однако в квартиру, где произошло ЧП, сотрудники газовой службы не попали.
Взрыв газа в квартире на пятом этаже в доме на улице Карла Маркса произошел около полуночи 15 декабря. В результате обрушилась часть потолочных перекрытий, возгорания не последовало. Сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших.