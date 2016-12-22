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В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек
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В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек
Общество, 01:35
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В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек

В Вологде при взрыве газа в жилом доме погибла женщина и получили ранения еще семь человек, заявили в региональном управлении МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса, на пятом этаже. В результате обрушилась часть потолочных перекрытий. Возгорания не произошло. Из двух подъездов дома эвакуированы около 30 жильцов.

В ликвидации последствий аварии участвовали четыре единицы техники и 19 человек.

Теги: Вологда , взрыв газа
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