В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек
Общество, 01:35
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В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек
В Вологде при взрыве газа в жилом доме погибла женщина и получили ранения еще семь человек, заявили в региональном управлении МЧС. Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв произошел в одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса, на пятом этаже. В результате обрушилась часть потолочных перекрытий. Возгорания не произошло. Из двух подъездов дома эвакуированы около 30 жильцов.
В ликвидации последствий аварии участвовали четыре единицы техники и 19 человек.