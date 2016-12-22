В штате Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон, запрещающий передвижным циркам использовать в представлениях диких животных. Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Нью-Джерси не допустит, чтобы дикие и экзотические животные подвергались эксплуатации и жестокому обращению в нашем штате», — сказал Мерфи. Он также выразил благодарность за работу над принятием закона сенатору Рэю Лесниаку.

Уточняется, что документ получил название «Закон Ноуси» в честь 36-летнего африканского слона, страдавшего артритом, который путешествовал с цирком и подвергался жестокому обращению.

По данным Общества защиты животных США, Нью-Джерси стал первым штатом, «защитившим диких животных от злоупотреблений».

В июне правительство Швеции запретило использовать в цирковых представлениях слонов и морских львов. Закон вступит в силу 1 апреля 2019 года. Уточняется, что запрет в первую очередь коснется иностранных цирков, приезжающих в Швецию на гастроли.