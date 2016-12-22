Около 300 экзотических животных погибли при пожаре на ранчо во Флориде

В США на ранчо в Южной Флориде из-за удара молнии в амбар произошло возгорание, в результате которого погибло около 300 экзотических животных. Об этом сообщает 7 News Miami со ссылкой на владельца ранчо Блейка Калдиримоглу.
Отмечается, что среди погибших животных были редкие черепахи и рыбы из Мадагаскара, Индии, Африки, Италии и других стран. Калдиримоглу отметил, что собирал и выращивал их в течение семи лет.
«К моменту, когда я приехал к амбару, он был весь охвачен пламенем и спасать было уже некого», — уточнил владелец ранчо.
Пожарные, ликвидировавшие пожар, заявили, что ситуацию усугубило то, что весь амбар был построен из дерева, из-за чего огонь быстро распространился по зданию. В результате оно частично обрушилось. Спасатели отметили, что люди не пострадали.
Блейка Калдиримоглу заявил, что собирается восстановить сгоревший амбар и коллекцию экзотических животных.