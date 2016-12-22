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Глава МВД США отверг обвинения в растрате бюджетных средств
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Глава МВД США отверг обвинения в растрате бюджетных средств
Общество, 08:21
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Глава МВД США отверг обвинения в растрате бюджетных средств

Министр внутренних дел США Райан Зинке опроверг сообщения о растрате им бюджетных средств. Об этом он написал в своем Twitter.

«После 30 лет государственной службы я не могу подтвердить трату тысяч долларов, защищая себя и свою семью против ложных обвинений», — указал министр. Зинке также посоветовал президенту и МВД сфокусироваться на его достижениях, а не «фиктивных обвинениях».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зинке уйдет в отставку до конца текущего года. Глава государства поблагодарил его за службу и пообещал назвать нового главу МВД на следующей неделе.

В октябре The Washington Post писала, что Зинке мог нарушить правила расходования бюджетных средств и злоупотреблять служебным положением. По данным издания, члены семьи министра пользовались служебными автомобилями в личных целях. Кроме того, по данным газеты, Зинке и его жена во время отпуска прибегали к услугами телохранителя, что обошлось бюджету США в $25 тыс.

В октябре 2017 года в отношении Зинке начали проверку из-за использования им частных самолетов для передвижения по стране.

Теги: Чиновники , МВД США , растрата госсредств
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