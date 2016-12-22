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Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
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Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Война в Сирии, 05:27
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Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коалиции.

Как говорится в сообщении, в мечети в юго-восточной части города находился командный пункт боевиков ИГ. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на командование операцией, в результате авиаудара были ликвидированы 16 «тяжело вооруженных террористов».

30 ноября сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в результате авиаудара коалиции по Хаджину погибли около 30 мирных жителей, включая женщин и детей. Этот город регулярно подвергается бомбардировкам и неоднократно переходил из рук в руки во время боев между ИГ и союзными США отрядами Сирийских демократических сил (СДС, преимущественно сирийские курды). Сейчас Хаджин вновь перешел под контроль исламистов. Кроме того, они до сих пор удерживают ряд населенных пунктов и территорий в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор вдоль границы с Ираком и в долине Евфрата.

Теги: Сирия , авиаудар , мечеть
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