МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве
Общество, 00:34
0
МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве
В Москве 16 декабря ожидается туман, изморозь и гололедица, предупредило управление МЧС по столице.
«В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м., изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.
Автомобилистам рекомендовано снижать скорость и увеличивать дистанцию перед впередиидущими машинами.
Как следует из прогноза Гидрометцентра, в субботу 16 декабря в Москве ожидается переменная облачность и мороз от -9 до -11 градусов.
В выходные второй недели декабря в Москву и Московскую область пришло похолодание после недели оттепели. Температура воздуха снизилась до -15 в столице, а в восточных районах Подмосковья — до -20 градусов.