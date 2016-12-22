CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая

Военно-морской флот (ВМФ) США может проиграть в сражении с Россией и Китаем, если не усилит крылья палубной авиации. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

«Если Военно-морской флот не в состоянии преобразовать свои крылья палубной авиации, то лидеры ВМС должны пересмотреть вопрос о том, продолжать ли инвестировать в авианосцы или переключить ресурсы флота на более актуальные части», — говорится в докладе.

Центр отмечает, что американским авианосцам не хватает «дальности, выносливости, живучести и специализации». Согласно исследованию, после окончания холодной войны ВМФ США ликвидировали истребители F-14 Tomcat и S-3 Viking и заменили их истребителями-бомбардировщиками F / A-18A-D Hornets и F / A-18E / F Super Hornets, что сказалось на дальности полета.

По мнению исследователей, крылья палубной авиации должны иметь возможность работать на более длинных дистанциях. При этом к 2018 году дальность полета сократилась до 1300 миль (около 2092 км). В докладе отмечается, что Россия и Китай разрабатывали противокорабельные ракеты большей дальности. Также в период холодной войны дальность полета истребителей составляла 1800 миль (около 2896 км). В CSBA предложили до 2040 года добавить в крылья палубной авиации истребители FA-XX и беспилотные боевые самолеты.