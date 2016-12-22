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Американский генерал оценил доклад об утрате военного превосходства США
Политика, 10:50
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Американский генерал оценил доклад об утрате военного превосходства США

Большинство проблем в армии США, из-за которых Вашингтон может потерпеть поражение в случае войны с Россией или Китаем, связаны с нехваткой ресурсов. Об этом заявил американский генерал-лейтенант Томас Шпоер, который руководит Центром национальной обороны фонда «Наследие» на страницах издания The National Interest.

Авторы доклада конгресса об утрате США военного превосходства отметили, что перед США в настоящее время стоят пять ключевых угроз — Китай, Россия, Иран, Северная Корея и транснациональный терроризм. При этом Штаты располагают меньшими вооруженными силами со времен Второй мировой войны.

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В журнале сказано, что для выполнения стратегии национальной обороны армии США необходимы 355 военных кораблей (сейчас их 286), 386 эскадрилей (в настоящий момент располагают лишь 312), 500 тыс. солдат против нынешних 476 тыс.

В связи с этим, согласно докладу, есть вероятность больших потерь в случае военного конфликта, неспособности США вести войну на два фронта и недофинансирования своих ядерных сил.

По словам Шпоера, эта оценка справедлива, поскольку в 2017 году министр обороны Джеймс Мэттис объявил, что для восстановления ВС США до необходимого уровня расходы на оборону должны будут вырасти на 3–5% в год. Однако американский лидер Дональд Трамп объявил, что бюджет Пентагона на 2020 год сократится на 4,5%.

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По мнению генерал-лейтенанта, из-за подобного финансирования оборонной отрасли будет сложно реализовать модернизацию ядерного сдерживания США.

«Это призыв к пробуждению, который должен быть услышан. Может произойти одно из самых пугающих заявлений доклада — американские военные могут проиграть следующую войну Штатов, в которой они будут сражаться», — подвел итог докладу Шпоер.

Теги: Генерал , доклад , оценка , вс сша
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