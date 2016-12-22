Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр внутренних дел страны Райан Зинке уйдет в отставку до конца текущего года. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетней службы. Райан многого добился за время своего пребывания на этом посту, и я хочу поблагодарить его за службу нашей стране», — написал он.

Трамп добавил, что администрация президента объявил о назначении нового главы МВД на следующей неделе. Президент избрал Зинке на пост министра в середине декабря 2016 года. Ранее Зинке являлся конгрессменом Палаты представителей США от штата Монтана. С 1986 по 2008 год он служил в спецназе Военно-морского флота.

Politico отмечает, что МВД США проводило внутреннее расследование по поводу связи Зинке со сделкой по земельному участку в Монтане. В июне издание писало, что сделка касается разрешения использовать общественные земли для разведки нефтяных месторождений. В феврале газета также сообщала, что два индейских племени, владеющие казино, обвинили Зинке в незаконном блокировании их планов по расширению бизнеса в штате Коннектикут. В начале октября 2017 года надзорный орган МВД страны также начал проверку против Зинке из-за того, что он передвигался по США на частных самолетах.