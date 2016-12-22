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Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре
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Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре
Общество, 17:41
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Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре

Президент России Владимир Путин заявил, что обратится к президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой с вопросом об использовании нецензурной лексики в современной поп-культуре. Об этом он рассказал на заседании Совета по культуре и искусству, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что Вербицкая является специалистом в области речи, филологом и бывшим ректором университета. По словам президента, она лично говорила ему о том, что нецензурная лексика является частью русского языка, а также что существуют ее исследователи в академической среде.

«Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно, понимаете?» — сказал он.

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Общество

Ранее на заседании Путин также призвал с осторожностью относиться к запретам рэп-концертов в России. По его мнению, это направление необходимо «возглавить и соответствующим образом направлять», а не «хватать и не пущать», что неэффективно. В последние месяцы в стране отменяли концерты музыкантов Элджея, Хаски, Feduk, Face, Монеточки, «Френдзоны» и других исполнителей.

Теги: Владимир Путин , поп-культура , нецензурная лексика
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На объединительном соборе избрали главу украинской церкви Политика
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