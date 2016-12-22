В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ

Сотрудник полиции получил ранение из-за сдетонировавшего боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе рассказали, что участкового уполномоченного МВД России по району Марьина Роща нашли на территории Московской области на обочине автодороги А-108. Он был в гражданской одежде в свободное от работы время.

Полицейские установили, что мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд сдетонировал, в результате чего участковый был ранен и госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.​

Представитель экстренных служб Подмосковья рассказал «РИА Новости», что участковый получил травмы лица, а также лишился кистей обеих рук. В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС добавили, что пострадавшим был лейтенант полиции.

В пресс-службе Минздрава Московской области РБК сообщили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. «В результате происшествия на автотрассе А-108 в городскую больницу Давыдово госпитализирован мужчина с травмами различной степени тяжести. Сейчас состояние удовлетворительное. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», — сказали в пресс-службе.