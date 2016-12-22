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В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве снаряда времен ВОВ
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В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве снаряда времен ВОВ
Общество, 15:37
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В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве снаряда времен ВОВ

В Санкт-Петербурге в мастерской на заводе произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Следователи начали проверку, сообщается на сайте городского главка следственного управления СК.

«По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой отечественной войны, который принес один из пострадавших.», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что взрыв произошел около 12:00 мск на территории завода «Кулон», который находится на улице Профессора Качалова.

По данным спасателей, снаряд находился в металлическом шкафу одного из сотрудников, в котором хранились его личные вещи. Пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести.

Теги: Санкт-Петербург , взрыв
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