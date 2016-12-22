ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,17 66,48 EUR Нал. 75,96 75,10 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3288,90 -82,08 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта
Лента новостей
Градус дискуссии: как политики подражают ученым в борьбе за климат 09:25, Мнение Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы 09:24, Технологии и медиа В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД 09:13, Политика В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 09:01, РБК и Mitsubishi Outlander США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта 08:31, Экономика Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы 08:12, Политика Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля 07:41, Политика СМИ сообщили о возможной даче показаний Бутиной по другому делу 07:06, Политика Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 07:00, РБК и Volkswagen В Москве изменились правила платной парковки 06:35, Общество Россия предложила ООН поддержать ДРМСД 06:13, Политика Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию 06:02, Политика Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы 05:19, Политика «Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД 04:43, Бизнес Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу 04:05, Бизнес Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit 03:46, Политика Мюллер отчитался о расходах на расследование «российского дела» 03:20, Политика Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке 02:48, Бизнес Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома 02:23, Политика Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов 01:58, Общество WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США 01:05, Общество Маршруты российские: какие риски несет проект о суверенном Рунете 00:38, Технологии и медиа СК объявил в розыск гендиректора хлебозавода в Москве 00:28, Бизнес Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг 14 дек, 23:48, Бизнес Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово 14 дек, 23:46, Политика СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei 14 дек, 23:45, Политика Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря 14 дек, 23:10, Общество Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию 14 дек, 22:24, Политика
США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта
Экономика, 08:31
0
США перенесли повышение пошлин на товары из Китая на 2 марта

Офис торгового представителя США официально изменил запланированную дату повышения тарифных ставок на $200 млрд на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, дату повышения пошлин с 10 до 25% перенесли с 1 января на 2 марта. При этом повышение пошлин не повлияет на китайские товары из категории «технологии», в том числе на полупроводники, печатные платы и другие электронные компоненты, на которые уже действуют пошлины в 25%.

Отмечается, что данное изменение было внесено в Федеральный реестр США.

В начале декабря администрация президента США Дональда Трампа решила отложить на 90 дней повышение пошлин на китайские товары. Тем не менее США обещали вновь поднять пошлины, если за этот период стороны не продемонстрируют конкретные действия по достижению прогресса в переговорах и двусторонних отношениях.

Китай закупил американскую сою впервые после торгового перемирия с США
Экономика

Ранее, на саммите G20 в Аргентине, Китай и США договорились приостановить торговую войну. Главы двух государств Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились в течение трех месяцев урегулировать торговые вопросы и не вводить за этот срок новых пошлин.


 

Теги: штаты , повышение , пошлины , товары , Китай , перенос , дата
Главное
В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД Политика
Материалы по теме
Пенс пообещал усилить давление США на Китай из-за торговой политики Политика
Трамп пригрозил «затарифить» не желающие торговать на условиях США страны Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter