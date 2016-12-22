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«Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД
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«Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД
Бизнес, 04:43
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«Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД

Генеральный директор АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочернее предприятие РЖД) Алексей Тайчер покинет свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на транспортном рынке.

Один из собеседников агентства заявил, что Тайчер объявил об этом коллективу 14 декабря. По данным другого источника, ФГК возглавит Виктор Воронович, который сейчас занимает пост первого заместителя гендиректора компании.

Представитель ФГК не стала комментировать РБК эту информацию.

Алексей Тайчер был назначен гендиректором ФГК в декабре 2015 года. До этого он занимал должность президента АО «СГ-транс».

ФГК была основана в 2010 году в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка «РЖД». Центральный офис компании находится в Екатеринбурге. Компания имеет представительства в Казахстане и на Украине. «Российским железным дорогам» принадлежит 100% минус 1 акция.

Теги: ФГК , «дочка» , гендиректор
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