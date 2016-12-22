Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров компании определил цену выкупа одной акции в 756 руб., для выкупа всех акций с Московской биржи компании понадобится 8,48 млрд руб. Всего на Московской бирже торгуется 2,2% «Галс-Девелопмент».

В 2017 году «Галс-Девелопмент» приняла решение об уходе с Лондонской фондовой биржи. В качестве причин компания указала снижение уровня ликвидности ценных бумаг, их незначительное количество и затраты общества на поддержание листинга.

«Галс-Девелопмент» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Согласно информации на сайте компании, общий объем ее девелоперских проектов составляет около 2 млн кв. м. В 2016-2017 годах «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию семь объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м.