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Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
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Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Бизнес, 14 дек, 23:48
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Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров компании определил цену выкупа одной акции в 756 руб., для выкупа всех акций с Московской биржи компании понадобится 8,48 млрд руб. Всего на Московской бирже торгуется 2,2% «Галс-Девелопмент».

Девелоперская компания ВТБ решила уйти с Лондонской биржи
Бизнес

В 2017 году «Галс-Девелопмент» приняла решение об уходе с Лондонской фондовой биржи. В качестве причин компания указала снижение уровня ликвидности ценных бумаг, их незначительное количество и затраты общества на поддержание листинга.

«Галс-Девелопмент» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Согласно информации на сайте компании, общий объем ее девелоперских проектов составляет около 2 млн кв. м. В 2016-2017 годах «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию семь объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м.

Теги: «Галс-Девелопмент» , делистинг , ВТБ
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