Девелоперская компания ВТБ решила уйти с Лондонской биржи

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» приняла решение о делистинге своих акций с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании. В качестве причин ухода с биржи указывается снижение уровня ликвидности ценных бумаг, их незначительное количество и затраты общества на поддержание листинга.

По состоянию на 31 декабря 2016 года группе ВТБ принадлежит 98,11% компании, говорится в отчетности «Галс-Девелопмент» за 2016 год.

В пресс-службе «Галс-Девелопмент» воздержались от дополнительных комментариев.

Акции компании также торгуются на Московской фондовой бирже. В сообщении «Галс-Девелопмент» уточняется, что с Московской биржи компания не уходит. На открытии торгов 20 ноября капитализация компании составляла 8,1 млрд руб. (около $136,4 млн по курсу ЦБ на этот день).

По итогам 2016 года чистая прибыль компании составила 6,6 млрд руб. при выручке 27,9 млрд руб. Долговые обязательства компании на 31 декабря 2016 года достигали 66,1 млрд руб. против 92,5 млрд руб. годом ранее.

Публичное размещение акций «Галса» (тогда — «Система-Галс») прошло в Лондоне в 2006 году. Тогда компания была оценена в $2,1 млрд.

Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент» составляет 1,6 млн кв. м, говорится на сайте компании. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию 4 объекта общей площадью около 300 тыс. кв. м. Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании превышает 800 тыс. кв. м.