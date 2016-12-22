СМИ сообщили о полете самолета-разведчика ВМС США у Керченского пролива

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет около Керченского пролива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, а также «РИА Новости» со ссылкой на блог PlaneRadar в Twitter.

Накануне вечером самолет с бортовым номером 168848 (предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях) вылетел с сицилийской базы Сигонелла и прошел вдоль Южного берега Крыма, мимо Керченского пролива до Геленджика. Максимальный подлет к берегам составлял около 30 км. На протяжении всего полета он не выходил из пространства над международными водами Черного моря и в воздушное пространство России не вторгался.

Агентства указывают, что полет патрульного самолета ВМС США осуществили после разведки дальнего беспилотника RQ-4B Global Hawk, который также курсировал около морских границ Крыма.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины попытались войти в Азовское море. По данным ФСБ, они вошли в территориальные воды России без уведомления и разрешения. После того как корабли не отреагировали на требования российских пограничников остановиться, по ним был открыт огонь, в результате несколько украинских моряков получили ранения. Корабли задержали и отбуксировали в Керчь.

​Украина на 30 дней ввела в некоторых своих регионах военное положение. Киев заверяет, что Москва была предупреждена о планирующемся проходе кораблей. Обе стороны завели по факту случившегося уголовное дело.