Хозяин бренда Louis Vuitton купит владельца отеля в Петербурге

Французская компания LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton объявила о покупке сети отелей класса люкс Belmond. LVMH заплатит по $25 за акцию, таким образом общая сумма сделки составит $2,6 млрд.

LVMH уже является владельцем гостиничной сети Cheval Blanc, отели которой работают в Куршевеле, на Мальдивах и на острове Сен-Бартелеми, а вскоре должен открыться и отель в Париже.

Belmond является оператором свыше 40 отелей, в том числе «Гранд отеля Европа» на Михайловской улице в Санкт-Петербурге, поездов и речных круизов.

В апреле Bloomberg назвал президента группы компаний LVMH Бернара Арно самым богатым человеком Европы. В мировом рейтинге самых богатых людей он занял четвертое место. В декабре 2017 года Forbes поставил Арно на третье место по скорости роста капитала.