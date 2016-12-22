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Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton Бернар Арно
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Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton Бернар Арно
Финансы, 01:11
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Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton Бернар Арно
Испанский миллиардер Амансио Ортега уступил звание самого богатого человека Европы главе Louis Vuitto Бернару Арно. Ранее Forbes помести Арно на третью позицию по скорости роста состояния
Бернар Арно (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Самым богатым человеком Европы стал французский бизнесмен Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), которая занимается производством предметов роскоши, сообщает Bloomberg. В мировом рейтинге самых богатых людей мира Арно занимает четвертое место.

По версии Bloomberg Billionaires Index, Арно, с состоянием $70,7 млрд, обошел основателя Inditex, испанского миллиардера Амансио Ортегу, которого Bloomberg оценил в $70,2 млрд. Росту богатства француза способствовал рост котировок компании Christian Dior SE, в которой бизнесмену принадлежит доля.

Ранее в декабре 2017 года Forbes поставил Арно на третье место по скорости роста капитала. За год состояние Арно, по версии Forbes, увеличилось более чем в два раза, до $40,3 млрд, прибавив $23,6 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Бернар Арно , Louis Vuitton , Moet Hennessy Louis Vuitton
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