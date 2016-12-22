В Минздраве решили исследовать детей для оценки рисков цифровизации

Современных детей исследуют для оценки рисков цифровизации и минимизации ее последствий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской психологии Юрия Зинченко.

«Дети не исследовались более 50 лет. Необходимо понимать, кто такой современный ребенок, его возможности и потенциальные риски, под которые он подпадает», — сказал он.

По словам Зинченко, цифровые образование, общество и экономика несут дополнительные риски, в результате которых возникают отклонения в физическом развитии — лишний вес, нарушение сна, киберзависимость, суицидально-агрессивное поведение детей и подростков.

Зинченко отметил, что ведомство поставило вопрос развития психологической службы в школах до 2024 года, однако в настоящий момент на несколько школ и детских садов есть только один психолог, при этом не известно, какое он получил образование и какие имеет компетенции. «Даже если появится профессиональный психолог, то он волшебной палочкой не решит всех проблем», — отметил Зинченко.

В июле глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что в школе не произойдет полной замены традиционных учебников цифровыми. Она добавила, что также не стоит ждать перехода от письма к печатанью на клавиатуре, так как детям необходимо развивать мелкую моторику.