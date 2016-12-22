Васильева опровергла полный отказ от бумажных школьных учебников

В школе не произойдет полной замены традиционных учебников цифровыми. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«В средствах массовой информации пишут о том, что Васильева хочет заменить электронными все бумажные учебники к 2021 году. Поверьте, не хочет и никогда этого не сделает», — отметила министр.

Она добавила, что также не стоит ждать полного перехода от письма к печатанию на клавиатуре, поскольку детям необходимо развивать мелкую моторику. «В библиотеке цифровой школы обязательно будут бумажные книги, которые можно подержать в руках, полистать, посмотреть, почитать. И тут же цифровая часть библиотеки, где в компьютерах все собрано в «цифре», — подчеркнула Васильева.

По словам министра, ​главной целью цифровизации школы является обеспечение безопасности в учебных заведениях. Это будет достигаться за счет ​системы видеоидентификации. Кроме того, по словам Васильевой, административные процессы в школах — делопроизводство, бухгалтерия — также полностью перейдут в электронный формат.

Ранее в июне РБК ознакомился с проектом Минпросвещения «Цифровая школа». В частности, согласно проекту, министерство планирует к декабрю 2020 года избавиться от традиционных учебников по 11 школьным предметам.

В мае министр просвещения Ольга Васильева рассказала РБК в кулуарах Петербургского экономического форума, что проект «Цифровая школа» дорабатывается после его первого рассмотрения на президиуме Сове​та при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам и приводится в соответствие с новыми майскими указами Путина.