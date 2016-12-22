Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

Против Алексея Миронова завели уголовное дело, его подозревают в получении взятки. Накануне СМИ сообщали об обысках в управлении СВЖД и по месту жительства ряда сотрудников

Алексей Миронов (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в мессенджере «ТамТам».

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, у него проведен обыск. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», — говорится в сообщении СК. По данным портала E1.ru, спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, МВД и Уральского следственного управления на транспорте. Представитель РЖД отказался от комментариев РБК.

Источник издания Znak.com накануне сообщал, что силовики пришли с обысками в управление Свердловской железной дороги, а также по месту жительства ряда ее высокопоставленных сотрудников. По словам собеседника издания, уголовное дело завели по ст. 290 УК (получение взятки), следственные действия против Миронова проводились в Москве, где он находился в командировке.

Алексей Миронов с 2006 по 2009 год был начальником департамента управления перевозками РЖД, затем возглавлял Центральную дирекцию управления движением — филиал РЖД. В 2011 году Миронов стал руководителем СВЖД.

В августе сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завели дело против замначальника Краснодарской механизированной дистанции по оперативной работе РЖД. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), передавал «РБК Краснодарский край».

Следователи установили, что в 2016 году РЖД заключила договор с «Гермес Мультимодал Групп» на перевозку грузов по Керченскому мосту. Компания должна была подавать и отвозить вагоны на железнодорожном пути временного грузового двора станции Тамань.

По данным СК, замначальника обманул гендиректора «Гермеса», заявив, что у РЖД нет техники для подачи вагонов. Он предложил привлечь стороннюю организацию, получив от гендиректора более 1 млн руб. Позднее подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.