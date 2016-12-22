Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи

В Росрыболовстве хотят создать в России рыбную биржу, чтобы компании реализовывали свою продукцию на российской площадке. Об этом рассказал глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах, мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», — сказал Шестаков.

Однако для реализации проекта рыбной бирже нужно создать необходимую для нее инфраструктуру, добавил глава Росрыболовства.

В июле он говорил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что несмотря на существование биржевых площадок на Дальнем Востоке, объем реализации на них небольшой.

«Создать биржу нужно для реализации продукции, которая идет на экспорт, и обязать рыбаков реализовывать ее на аукционных торгах. Тогда увидим прозрачность цены, необходимые налоговые отчисления», — заявил тогда Шестаков.