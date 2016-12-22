АЛРОСА за девять месяцев сократила добычу алмазов на 11%

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА за девять месяцев 2018 года сократила добычу алмазов на 11%, до 26,4 млн карат. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Это объясняется «выбытием из обработки руды с трубки «Мир», а также завершением добычи алмазов открытым способом с якутской трубки «Удачная».

Однако в третьем квартале 2018 года добыча алмазов выросла на 23%, до 10,5 млн карат. В АЛРОСА объяснили прирост сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях и увеличением объемов обработки руды и песков. Кроме того, постепенно выходят на проектные показатели активы, которые были запущены ранее.

В АЛРОСА отметили, что содержание алмазов в руде в третьем квартале снизилось на 28%, до 61 карат/т.

В третьем квартале 2018 года АЛРОСА продала алмазы на 6,7 млн карат, из которых 4,7 млн карат ювелирного качества и 2 млн карат технического качества.

В августе 2017 года президент АЛРОСА Сергей Иванов заявил, что компания может снизить добычу алмазов из-за аварии на руднике «Мир», которая произошла 4 августа 2017 года. Тогда вода прорвалась из карьера и затопила шахту, где на момент инцидента находился 151 рабочий. Эвакуировать удалось 142 человека, еще один выбрался самостоятельно. Восемь шахтеров найти не удалось. В январе Иванов заявил, что добычу на «Мире» смогут возобновить не ранее 2022 года.