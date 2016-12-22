Mazda отзовет в России более 2,8 тыс. автомобилей

«Мазда Мотор РУС» (российский дилер Mazda) отзывает 2810 автомобилей в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.

Будут отозваны автомобили моделей Mazda RX8 и CX-9, проданные c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. Причиной названо то, что при продолжительном высоком уровне влажности корпуса газогенераторов подушек безопасности могут растрескаться. Из-за этого в случае столкновения они могут сработать ненадлежащим образом.

На отозванных машинах будут заменены газогенераторы и сами подушки. Все работы будут проведены бесплатно.

Предыдущий раз Mazda отозвала 62 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности в конце ноября. Отзывались Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014 года.