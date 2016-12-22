Mazda отзовет в России 62 тыс. машин из-за подушек безопасности

Японский концерн Mazda отзовет из России 62,3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Компания отзывает автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Отмечается, что из-за высокой влажности может нарушиться целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира. В результате они могут не сработать при аварии. Компания проведет бесплатный ремонт дефектных автомобилей.

В начале ноября стало известно, что Mazda отозвала 230 тыс. автомобилей в Японии и еще 410 тыс. в других странах из-за неисправных пружин клапанов дизельных двигателей. Неполадка могла привести к снижению оборотов двигателя и его остановке во время движения машины.