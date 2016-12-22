Правозащитники заявили о взыскании с МВД 30 тыс. руб. за пытки в полиции

Ленинский районный суд Оренбурга постановил взыскать с МВД России 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда Максиму Ниматову, который заявил, что в 2008 году его пытали в отделении милиции, сообщает правозащитная НКО «Комитет против пыток».
В суде подтвердили РБК, что иск Максима Ниматова к МВД России был удовлетворен частично. «Вчера, 13 декабря, данный иск был частично удовлетворен», — сказала сотрудница районного суда.
В НКО рассказали, что 27 августа 2008 года к ним обратились 18-летние Вячеслав Садовский и Антон Ферапонтов, а также 19-летний Ниматов. Они заявили, что 25 августа того года их задержали и доставили в Дзержинское РОВД, где под пытками требовали признаться в совершении ряда преступлений.
«Со слов пострадавших, пытки продолжались до утра 26 августа: им не давали спать, нанося удары по голове, как только кто-нибудь из них начинал засыпать», — сообщает Комитет против пыток.
В 2018 году сотрудников полиции, которые, по утверждению пострадавших, участвовали в пытках, признали виновными в незаконном задержании и удерживании молодых людей в здании РОВД. Суд назначил им 11 месяцев колонии-поселения, но освободил от отбывания наказания из-за срока давности.
После этого правозащитники через суд потребовали от МВД 2 млн 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, который был нанесен Ниматову. При этом ранее всем трем потерпевшим присудили по 200 тыс. руб. как компенсацию за нарушение разумных сроков уголовного производства. Кроме того, за преступления, совершенные полицейскими Садовский получил 50 тыс. руб., а Ферапонтов 30 тыс. руб.