«Яндекс» объяснил ошибку с появлением даты смерти Порошенко в поиске

В пресс-службе «Яндекса» заявили РБК, что дата смерти президента Украины Петра Порошенко в поисковой системе появилась из-за изменений на посвященной ему странице в англоязычной «Википедии».

«Данные для построения карточек объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. В данном случае ошибка произошла из-за изменений на сайте англоязычной «Википедии», — сказали в пресс-службе.

После того как ошибку обнаружили, данные исправили и дату смерти Порошенко убрали как из «Википедии», так и из поиска «Яндекса».

Ранее 14 декабря при поиске имени Порошенко «Яндекс» выдавал страницу о нем, где было указано, что президент Украины умер 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет.