Песков пообещал выложить стенограмму закрытой части встречи Путина с СПЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в выложенную на сайте Кремля стенограмму встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) попало только то, что было в прямой трансляции. Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

По его словам, часть встречи Путина с СПЧ оказалось закрытой из-за того, что беседа затянулась и каналы не могли показать ее полностью, в стенограмму на сайте Кремля в итоге попало то, что было в эфире каналов.

«В закрытой части никакого секрета нет. Просто, поскольку этого не было в прямом эфире, мы не стали публиковать», — пояснил Песков. На вопрос о том, возможна ли публикация стенограммы закрытой части встречи он сказал: «Мы с удовольствием это сделаем».

Путин встретился с СПЧ 11 декабря. Позже член Совета, политолог Екатерина Шульман обратила внимание на то, что стенограмма беседы на сайте Кремля не полная. По ее словам, в ходе закрытой части другой член СПЧ, Илья Шаблинский говорил о недопуске Алексея Навального на выборы, а режиссер Александр Сокуров спрашивал об осужденном за терроризм украинском режиссере Олеге Сенцове.

«Главное, раз стенограммы нет, то каждый участник может распространять свою версию происходившего — а память лукава и изменяет нам с нами же», — написала Шульман в Facebook.